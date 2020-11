Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 104 bei Gadebusch

Gadebusch. Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag auf der B 104 in der Nähe von Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein 38 Jahre alter Lastwagenfahrer getötet worden. Der Mann sei mit seinem Sattelschlepper mit Auflieger aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Straßenbäumen zusammengestoßen, teilte die Polizei in Wismar mit. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer demnach tödliche Verletzungen. Der Gesamtschaden wurde auf 100 000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten sollten bis Mitternacht andauern. Die B 104 wurde für diesen Zeitraum voll gesperrt.