Wieder viele Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock. Die Hoffnung auf anhaltend niedrige Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern erfüllt sich bislang nicht. Nach 30 Ansteckungen am Montag und 38 am Sonntag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in Rostock 156 neue Fälle. Damit stieg die Zahl der infizierten Menschen auf 4616; von ihnen gelten 3132 als geheilt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg von 41,2 am Montag auf nunmehr 43,2. Der rote Bereich und damit die Ausweisung des Landes als Risikogebiet beginnt bei 50,1. Die Kreise Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald sind weiter Risikogebiete mit Inzidenzwerten von 72,5 beziehungsweise 76,4.

Auf den Intensivstationen im Land liegen aktuell laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 30 Patienten, von denen 19 beatmet werden müssen - 2 mehr als am Sonntag. Seit Beginn der Pandemie starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus 42 Menschen, das waren 2 mehr als am Montag.

Die meisten Neuinfektionen wurden am Dienstag mit 38 aus Nordwestmecklenburg gemeldet. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 26,3 hat Rostock den derzeit niedrigsten Wert unter den Landkreisen und kreisfreien Städten.