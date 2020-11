Große Stahlglocke auf Stahlträger vor Kirche gehoben

Neubrandenburg. Die Neubrandenburger Konzertkirche hat mit einer tonnenschweren Stahlglocke einen neuen Blickfang. Ein Kran hob sie am Dienstag vor dem Eingang auf vier rote Stelen. "Damit wollen wir ein Stück Geschichte im Herzen unserer Stadt erlebbar machen", sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Die fast 100 Jahre alte Glocke ist knapp vier Tonnen schwer und war 2007 außer Dienst genommen worden. Sie soll auch Besucher der Stadt auf die Konzertkirche aufmerksam machen.

Die aus dem 13. Jahrhundert stammende Kirche gilt mit ihrem rund 90 Meter hohen Turm als höchstes Bauwerk der Region und bedeutendes Zeugnis norddeutscher Backsteingotik. Sie war schon vom Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) gemalt worden. Drei frühere Stahlglocken im Turm waren 2007 durch neue Bronzeglocken ersetzt worden.

Für die Aufstellung der Stahlglocke vor der Kirche, die mittlerweile als Konzertstätte dient, hatte sich noch Ex-Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) (1960-2019) eingesetzt, die ihren Wahlkreis in Neubrandenburg hatte. Eine zweite Stahlglocke wurde in der Mahn- und Gedenkstätte Fünfeichen in Neubrandenburg verwendet.