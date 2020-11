MV-Gipfel zum weiteren Vorgehen in Corona-Krise im Nordosten

Schwerin. Nach der Schaltkonferenz der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll heute bei einem MV-Gipfel über die weiteren Schritte in der Corona-Krise in Mecklenburg-Vorpommern beraten werden. Dazu wollen sich die Vertreter von Landesregierung, Kommunen, Sozialverbänden, Wirtschaft und Gewerkschaften per Video zusammenschalten.

Trotz sinkender Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Tagen in MV wird nicht mit einer Aufweichung des bis Ende November geltenden Teil-Shutdowns gerechnet. Bund und Länder hatten am Montag die Bürger vielmehr aufgerufen, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Sie sollten gänzlich auf private Feiern verzichten, private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden.

Am Montag waren in Mecklenburg-Vorpommern erneut weniger Corona-Infektionen gemeldet worden. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales registrierte 30 neue Fälle nach 46 am Montag vergangener Woche. Bereits am Wochenende hatten die Zahlen mit 146 niedriger gelegen als eine Woche zuvor (163). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, liegt landesweit bei 41,2. Am Sonntag betrug er noch 41,9 und vor einer Woche knapp über 50.

Das Kabinett will am Dienstag auch über die geplante Rekommunalisierung des Krankenhauses Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beraten. Das Land ist bereit, die Übernahme von Mediclin durch den Landkreis mit sechs Millionen Euro zu unterstützen.