Infektionsschutzgesetz: IHK lehnt Auflagen für Firmen ab

Neubrandenburg/Berlin. Das neue Infektionsschutzgesetz würde aus Sicht der IHK Neubrandenburg Beförderungsunternehmen unzumutbare Datenerhebungen auferlegen. So müssten Bahn- und Busfirmen, Flugplatz- und Hafenbetreiber von Reisenden Unterlagen wie Impfdokumente oder ärztliche Zeugnisse einsehen und prüfen, wozu sie fachlich nicht in der Lage seien, erklärte die IHK am Montag. Zudem sollen die Unternehmen auch Erkrankungen erkennen und melden. Für solche gesundheitspolitische Pflichten seien die Firmen nicht qualifiziert. Die IHK mahnte für alle Beförderungsunternehmen im Nordosten Änderungen bei diesen Vorschlägen an.

Richter hatten angezweifelt, dass das Infektionsschutzgesetz in seiner aktuellen Form die weitreichenden Eingriffe in Grundrechte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie rechtfertigt. Die Reform soll am Mittwoch erst im Bundestag beschlossen werden, bevor der Bundesrat endgültig darüber entscheiden kann. Geplant sind beide Beschlüsse am gleichen Tag.