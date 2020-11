Pommersches Landesmuseum öffnet Shop und Gastronomie

Greifswald. Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald will trotz der Corona-Pandemie von Mittwoch an seinen Museumsshop wieder öffnen. Das Haus sei zwar wie alle Museen im Land geschlossen, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Der Einzelhandel sei aber von dem Teil-Lockdown nicht betroffen. Eine neue Museumsgastronomie öffne ebenfalls am Mittwoch zum ersten Mal ihre Türen. Auch einige Kunstgalerien im Land sind geöffnet, so die Galerie Teterow und die Galerie Hinter dem Rathaus in Wismar, wenn auch mit verkürzten Öffnungszeiten. Andere Museen halten ihre Häuser ganz geschlossen, etwa das Ozeaneum in Stralsund und das Staatliche Museum Schwerin.