Diebe lassen Wasserhähne aus Zügen mitgehen

Rostock. Ungewöhnliche Diebstähle auf der Bahnstrecke zwischen Rostock und Elsterwerda geben Ermittlern Rätsel auf. Auf der Fahrt eines Regionalexpresses in Richtung Rostock hatte das Zugpersonal am Sonntagabend festgestellt, dass in vier Wagen auf den Toiletten die Wasserhähne einschließlich der Abflussgarnituren fehlten. Nach Angaben der Bundespolizei ergab eine Untersuchung am Rostocker Hauptbahnhof, dass die Wasserhähne sowie die Abflussgarnituren fachgerecht ausgebaut worden waren.

Bereits wenige Tage zuvor habe es in einem Regionalexpress, der von Elsterwerda nach Rostock fuhr, einen ähnlichen Vorfall gegeben. Hier wurden die Wasserhähne vermutlich gewaltsam aus der Wandverankerung gerissen. Ob es bei diesen Diebstählen einen Zusammenhang gibt, war zunächst nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird jeweils auf mehrere hundert Euro geschätzt. Nach Angaben der Bundespolizei gab es bereits vor einigen Jahren ähnliche Vorfälle auf dieser Bahnstrecke.