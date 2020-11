Schwerin. Für den in der Corona-Krise eingerichteten Sozialfonds sind bislang Anträge in Höhe von rund 8,4 Millionen Euro eingegangen. Rund sechs Millionen Euro seien bereits bewilligt worden, teilte das Sozialministerium in Schwerin auf Anfrage mit. Bis Ende Oktober wurden demnach rund 2660 Anträge gezählt. "Wir unterstützen damit gezielt soziale Einrichtungen der Daseinsfürsorge und der Wohlfahrtspflege", sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Von dem bewilligten Geld gingen den Angaben zufolge rund 2,3 Millionen Euro an Freizeiteinrichtungen für Familien wie Zoos und Tierparks - 50 Anträge seien ausgezahlt worden.

Etwa 1,7 Millionen Euro flossen laut Ministerium an Bildungseinrichtungen für Jugend und Familie, dazu zählen etwa Schullandheime und Jugendherbergen.

Ebenfalls unterstützt wurden landesweit neun Frauenhäuser und Beratungseinrichtungen zum Schutz von Frauen und ihrer Kinder vor häuslicher Gewalt in Höhe von insgesamt 20 200 Euro.

Sportvereine und Sportinfrastruktur konnten sich demnach über 482 200 Euro freuen. An gemeinnützige Vereine wie Tafeln und Kleiderbörsen gingen den Angaben zufolge 550 000 Euro.

Die Landesregierung hatte den Sozialfonds im April beschlossen. Für die Anträge sind demnach je nach Schwerpunkt der Einrichtung das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), die Ehrenamtsstiftung, das Landesförderinstitut und der Landessportbund zuständig.