Radlader will Autos vorbeilassen: Baumaschine beschädigt

Rankwitz. Weil er nachfolgende Fahrzeuge vorbeilassen wollte, hat ein Radlader-Fahrer auf der Insel Usedom seine Baumaschine beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, fuhr der 60-Jährige das langsame und schwere Fahrzeug am Donnerstagabend bei Rankwitz (Vorpommern-Greifswald) an den Straßenrand. Dabei stieß er seitlich gegen einen Baum. Beim Radlader brach unter anderem die hintere Achse, dazu gab es weitere Beschädigungen auch an der Fahrbahn. Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die nachfolgenden Fahrzeuge kamen vorbei.