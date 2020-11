Vogelgrippe-Ausbruch in privater Geflügelfarm auf Rügen

Stralsund. In Rambin auf der Insel Rügen ist in einer privaten Geflügelfarm die Vogelgrippe ausgebrochen. Zahlreiche Hühner sowie Enten und Gänse seien in kurzer Zeit verendet, die noch lebenden Tiere seien schwer krank vorgefunden worden, teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am Donnerstagabend mit. Bei den Tieren sei das Vogelgrippe-Virus festgestellt worden. Es würden zudem verendete Wildvögel untersucht, die unter anderem in Bergen auf Rügen, Binz und Neuenkirchen gefunden wurden. Betroffen seien neben Greifvögeln auch Gänse.

In der vergangenen Woche war auf der Insel Rügen bereits bei mehreren Wildvögeln das Virus nachgewiesen worden, am Dienstag auch in Zingst in einem Haustierbestand. In Zingst wurden nach dem Ausbruch alle 92 Tiere getötet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei davon auszugehen, dass die Infektion des Hausgeflügels über den engen Kontakt zu Wildvögeln passierte, hieß es.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat auch in Rambin den Tierbestand gesperrt und einen Sperrbezirk eingerichtet. Er umfasst Ortsteile der Gemeinden Rambin, Samtens, Gustow, Poseitz und Altefähr.

Tierhalter im Sperrbezirk sind unter anderem verpflichtet, die Ein- und Ausgänge zu den Geflügelhaltungen gegen unbefugtes Betreten zu sichern sowie Gerätschaften oder Fahrzeuge, die in der Geflügelhaltung eingesetzt werden, regelmäßig zu reinigen und desinfizieren.