Junger Dieb mit 12 Flaschen Champagner erwischt

Neubrandenburg. Ein 16-jähriger Champagner-Dieb ist in einem Supermarkt in Neubrandenburg auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Jugendliche versucht, zwölf Flaschen im Wert von rund 640 Euro zu stehlen. Elf Flaschen habe er, wohl als Abschirmung, mit Alufolie umwickelt. Dennoch verriet laut Polizei ein lautes Piepen der Diebstahlsicherungsanlage den Jugendlichen beim Verlassen des Supermarktes. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls gegen den jungen Mann aus dem Landkreis Rostock aufgenommen.