Über 10 000 Kubikmeter Sand aus Nothafen-Zufahrt gebaggert

Prerow. Bei der Ende Oktober abgeschlossenen Herbstbaggerung am Nothafen Darßer Ort bei Prerow sind von einem Spezialschiff mehr als 10 000 Kubikmeter Sand ausgebaggert worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 148 500 Euro, teilte das Energieministerium am Donnerstag mit. Bis zur Fertigstellung des künftigen Hafens vor Prerow müsse der Zugang zum Nothafen für den Seenotrettungskreuzer offengehalten werden, um die extrem wichtige Arbeit der Seenotretter jederzeit an Mecklenburg-Vorpommerns Küsten sicherzustellen, sagte Minister Christian Pegel (SPD).

Der Großteil des Baggerguts sei strandnah verklappt, ein geringerer Teil zum Niveauausgleich im Hafenbecken verwendet worden. Aufgrund der Strömungsverhältnisse am Darßer Ort lagert sich dort konstant Sand ab.

Um die Ausbaggerung der Hafenzufahrt hatte es in den vergangenen Jahren stets erbitterten Streit gegeben. Der Nothafen liegt in der unter strengem Schutz stehenden Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Früheren Angaben zufolge könnte der Hafenneubau knapp 700 Meter vor dem Ostseebad bis 2021 oder 2022 fertig sein.