Junger Fahrer will Reh ausweichen: Auto demoliert

Zinnowitz. Beim Versuch, einen Wildunfall zu vermeiden, hat ein junger Autofahrer auf der Insel Usedom sein Auto und den Außenbereich einer Gaststätte demoliert. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, kam der 21-Jährige am Mittwochabend in Neuendorf bei Zinnowitz (Vorpommern-Greifswald) nach links von der Straße ab, als er einem Reh ausweichen wollte. Der Wagen durchbrach den Zaun an dem Lokal und blieb schließlich auf dem Gelände stecken. Am Auto entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 18 000 Euro geschätzt. Der Fahranfänger von der Insel und seine 17-jährige Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon. Das Reh flüchtete.