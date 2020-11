70-Jährige Autofahrerin bei Unfall tödlich verunglückt

Witzin. Eine 70-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Witzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) getötet worden. Die Frau sei noch am Mittwoch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit.

Die Autofahrerin war mit ihrem Wagen auf der B 104 unterwegs, als sie zum Überholen eines Fahrzeugs ausscheren wollte. Zur gleichen Zeit wollte ein weiteres Auto sie links überholen, woraufhin das Auto der Frau das überholende Fahrzeug touchierte. Dieses geriet in der Folge von der Fahrbahn in den Straßengraben. Die 70-Jährige hielt an und begab sich zum Heck ihres Autos, als ein weiteres Fahrzeug in das stehende Auto krachte und die Frau tödlich verletzte.