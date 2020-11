Autofahrer bei Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt

Güstrow. Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Dienstag bei einem Wildunfall im Landkreis Rostock schwer verletzt worden. Auf der L17 zwischen Lohmen und Zehna sei ihm ein Reh vor das Auto gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch den Zusammenstoß sei sein Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen eine Schutzplanke geprallt. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Mehrere Freiwillige Feuerwehren halfen bei der Absicherung der Unfallstelle und der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe. Die Landstraße war für anderthalb Stunden gesperrt. Den Sachschaden gab die Polizei mit 12 000 Euro an.