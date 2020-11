Schwerin/Neubrandenburg. Nach monatelangen Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine vierköpfige Drogenbande aus Mecklenburg-Vorpommern auffliegen lassen. Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Mittwoch in Rampe bei Schwerin sagte, handelt es sich um drei Männer im Alter von 38, 48 und 58 Jahren aus der Mecklenburgischen Seenplatte und einen 58-Jährigen aus Schwerin. Die mutmaßlichen Drogenschmuggler sollen als Bande illegal Betäubungsmittel wie Kokain aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht haben. Nach Durchsuchungen und Festnahmen in der vergangenen Woche wurden inzwischen gegen drei der Verdächtigen Haftbefehle wegen illegalen Drogenhandels erlassen.

Die Wohnungen und Autos der drei Männer aus dem Altkreis Demmin, der zur Seenplatte gehört, waren am vergangenen Freitag zuerst durchsucht worden. Einen Tag später hatten die Beamten die Wohnstätte und das Auto des Schweriners untersucht. Dabei wurden nach Angaben des Landeskriminalamtes etwa zwei Kilogramm Kokain gefunden, das auf dem Drogenmarkt einen sechsstelligen Wert haben dürfte.

Außerdem wurden kleinere Mengen anderer Drogen, Unterlagen für Drogengeschäfte, Mobiltelefone und 30 000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die Polizei prüft nun, ob es Zusammenhänge mit weiteren mutmaßlichen Rauschgifthändlernetzen im Norden Deutschlands gibt.