Trio stiehlt Oldtimer-Moped und wird ertappt

Torgelow. Ein Trio hat in Vorpommern ein Oldtimer-Moped gestohlen und ist ertappt worden. Eine 37-jährige Frau, ihr 17-jähriger Sohn und ihr Bekannter hätten die Tat schon gestanden und das gestohlene Kleinkraftrad herausgegeben, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie das Trio am Dienstag das Schloss des Simson S 50 Mopeds am Pasewalker Krankenhaus an der Bundesstraße 109 knackte und das Zweirad in den Wald schob. Die Polizei fand aber nichts. Sie stellte die Drei zwei Stunden später in Torgelow.

Die Überführten zeigten den Beamten das begehrte Oldtimer-Moped in einem Garten in Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald), gut 25 Kilometer vom Tatort entfernt. Mopeds dieser Art werden häufig gestohlen. Sie gelten inzwischen als begehrt, da sie schneller fahren als vergleichbare moderne Motorroller und leichter zu reparieren sind.