Mehrere Corona-Fälle in Pflegeheim: Tests für alle Senioren

Woldegk. Nach mehreren Corona-Fällen werden alle Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheims in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) jetzt getestet. Zuvor war das Coronavirus bei zwei älteren Heimbewohnern nachgewiesen worden, die am Dienstag mit Symptomen in ein Krankenhaus gebracht wurden, wie der Landkreis mitteilte. Außerdem gelten vier Mitarbeiter als infiziert. Diese seien aber mit "milden Symptomen" in häuslicher Quarantäne. Alle Kontaktpersonen würden derzeit ermittelt.

Das Pflegeheim hat nach eigenen Angaben 30 Plätze für Senioren und Pflegebedürftige. Der Landkreis hatte bisher mit 19,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche den niedrigsten Inzidenzwert in Mecklenburg-Vorpommern, wo dieser Wert bei 46,1 lag.