Betrunkene Fahrer tauschen bei Verfolgungsfahrt die Plätze

Laage. Eine riskante Verfolgungsfahrt, bei dem zwei alkoholisierte Ausreißer auf der Autobahn 19 auch noch die Plätze tauschten, hat die Polizei am Dienstagabend im Landkreis Rostock beendet. Der 39-jährige Fahrer und sein 43 Jahre alter Beifahrer wurden zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Rostock sagte.

Die Männer aus der Region Güstrow sollten bei Laage kontrolliert werden, durchbrachen mit ihrem Wagen aber eine Polizeisperre und rasten davon. Beamte konnten beobachten, wie das Fahrzeug auf die A19 Berlin-Rostock fuhr, bei Kessin kurz stoppte und die beiden Männer die Plätze tauschten. Als der Transporter gestoppt wurde, wurden beim 39-jährigen Fahrer 1,99 Promille und beim Beifahrer 2,17 Promille Atemalkohol gemessen.

Zu allem Überfluss kam dann heraus, dass der Mann auf dem Fahrersitz keinen Führerschein mehr hatte. Nun muss der Begleiter wohl auch seine Fahrerlaubnis abgeben. Verletzt wurde niemand.