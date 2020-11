Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Dienstag wieder sprunghaft erhöht. Dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) zufolge wurde bei weiteren 130 Menschen Sars-CoV-2 nachgewiesen. Damit wuchs die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf mindestens 3912, wie eine Sprecherin mitteilte. Am Montag waren noch 46 Neuinfektionen gemeldet worden.

Die meisten Neuinfektionen gab es am Dienstag mit 25 im Landkreis Ludwigslust-Parchim, gefolgt von Nordwestmecklenburg mit 23 und Vorpommern-Greifswald mit 20 neuen Corona-Fällen. Die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen und die Stadt Schwerin haben einen Inzidenzwert von mehr als 50, also mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche, und gelten somit als Risikogebiete. MV insgesamt liegt den Angaben des Lagus zufolge bei 46,1.

In Mecklenburg-Vorpommern starben seit Beginn der Pandemie 34 Menschen an oder mit Covid-19. Landesweit gelten knapp 2400 aller Infizierten als genesen. Laut Lagus werden 310 Patienten mit Covid-19 stationär behandelt. Zur Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen liegen, gibt es unterschiedliche Angaben: Laut Lagus sind es 41, nach Angaben der Internetseite www.intensivregister.de mit Stand vom Dienstag 16.00 Uhr werden 18 Menschen auf Intensivstationen behandelt, von ihnen werden elf invasiv beatmet.

In den kommenden Wochen sollen im Land drei weitere Corona-Testzentren ihre Arbeit aufnehmen - im Klinikum Anklam (Vorpommern-Greifswald), im Mediclin-Krankenhaus Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und in den Helios-Kliniken in Schwerin. Laut Gesundheitsministerium gibt es dann landesweit 14 Corona-Testzentren, zudem seien mobile Teams im Einsatz.

Die Schulen sind nach Angaben des Bildungsministeriums weiterhin keine Corona-Hotspots. In den vergangenen beiden Wochen habe es unter den 187 200 Schülern an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 22 Infektionen gegeben, bei denen der Erreger von außen in die Schulen getragen wurde, teilte ein Sprecher unter Berufung auf das Lagus mit. Neun weitere Schüler hätten sich angesteckt. Unter den 14 980 pädagogischen Mitarbeitern wurden demnach zehn Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, weitere drei Lehrkräfte hätten sich infiziert. Landesweit seien 30 Schulen betroffen gewesen. In Quarantäne seien derzeit mit 2726 Schülern weniger als zwei Prozent der Schüler an allgemeinbildenden Schulen. An den beruflichen Schulen seien es 88 Schüler, das sind 0,26 Prozent der Gesamtschülerzahl. Zwei Schulen seien geschlossen.

Unter den Asylbewerbern in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes sind nach Angaben des Innenministeriums seit Beginn der Pandemie 66 Menschen positiv getestet worden. In der Ausweichunterkunft für Infizierte in Parchim sind demnach 23 und in einem Quarantäneobjekt im Landkreis Rostock sind 30 Menschen untergebracht. Eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus sei in keinem Fall erforderlich.