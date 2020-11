20 Millionen Euro Zuschuss an die Landesforstanstalt

Schwerin. Die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern wird 20 Millionen Euro aus der Initiative "Unser Wald in MV" erhalten. Der Betrag soll als Zuschuss unter anderem in die Waldmehrung fließen, wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin mitteilte.

Außerdem sollen der Waldzustand verbessert und mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Geplant sei die Errichtung einer "Stiftung Wald und Klimaschutz", sagte Backhaus. Auch private Spenden zum Schutz und Erhalt der Wälder sollen genutzt und durch öffentliche Mittel ergänzt werden.

In diesem Jahr habe es klimabedingte Waldschäden "im enormen Ausmaß" gegeben, sagte Backhaus. Rund 630 000 Festmeter Schadholz seien angefallen - fast ein Drittel des gesamten Holzeinschlags in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter. Weitere 980 Hektar Wald seien verbrannt. Mit einem Waldanteil von 23 Prozent gehört Mecklenburg-Vorpommern zu den waldärmsten Bundesländern in Deutschland.