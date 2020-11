Drei weitere Corona-Testzentren in MV

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern sollen drei weitere Corona-Abstrichzentren in den kommenden Wochen ihre Arbeit aufnehmen. "Vor zweieinhalb Monaten haben wir im Kabinett beschlossen, dass wir für diese zweite Welle weitere Testzentren in Mecklenburg-Vorpommern errichten wollen", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin nach einer Kabinettssitzung. Diese seien im Klinikum Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald), im Mediclin-Krankenhaus Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und in den Helios-Kliniken in Schwerin vorgesehen. Dort solle voraussichtlich noch im November die Arbeit aufgenommen werden. Laut Gesundheitsministerium gibt es dann landesweit 14 Corona-Testzentren, zudem seien mobile Teams im Einsatz.