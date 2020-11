MV will weiter Novemberhilfe auf 80 Prozent aufstocken

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern will die Bundeshilfe für die vom Teil-Lockdown betroffenen Hotels und Gaststätten nach wie vor von 75 auf 80 Prozent aufstocken. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) rechnet damit, dass dafür etwa 30 Millionen Euro nötig sein werden, wie sie am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin sagte.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) habe den Auftrag, das umzusetzen, was der Landtag in seiner letzten Sitzung beschlossen habe - die Aufstockung von 75 auf 80 Prozent. Berichte hatten für Irritationen gesorgt, wonach die Aufstockung beihilferechtlich nicht möglich sein könnte und der Bund seine Hilfe um fünf Prozent senken würde, falls das Land drauflegt.

Schwesig sagte weiter, sie erwarte, dass die Wirtschaftsminister der Länder am Dienstagabend bei einer Konferenz mit dem Bundeswirtschaftsministerium für Klarheit bei der November-Unterstützung sorgen, so dass die Unternehmen am Mittwoch wissen, wo und wie die Anträge zu stellen sind. Die "außerordentliche Wirtschaftshilfe" des Bundes soll ein Volumen von rund zehn Milliarden Euro haben und etwa Restaurants, Hotels, Museen, Kinos und Theater unterstützen, die im November dichtmachen müssen.