Jungs in Rostock "surfen" nachts mit der Straßenbahn

Rostock. Zwei 9 und 14 Jahre alte Jungs sind in Rostock beim "Mitsurfen" auf einer Straßenbahn erwischt worden. Die Polizei habe am späten Montagabend den Hinweis erhalten, dass zwei Personen außen am Heck einer Straßenbahn mitfahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Polizeibeamte hielten die Bahn im Stadtzentrum an und nahmen die Jungs in Empfang. Sie wurden nach Hause gebracht. Nach Angaben der Polizei ist das "Surfen" an Bahnen verboten. Es sei äußerst gefährlich und lebensbedrohlich. Die Fahrzeugführer der Bahnen hätten keine Chance, solche Passagiere wahrzunehmen.