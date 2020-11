Reifen und Felgen im Wert von 100 000 Euro gestohlen

Bad Sülze. Unbekannte haben bei einem Autohaus in Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) Reifen und Felgen im Wert von rund 100 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die Täter am Wochenende in einen Container ein, in dem die kompletten Reifensätze lagerten. Insgesamt wurden rund 200 Reifen gestohlen, teilweise waren auch Felgen dabei. Der Verlust sei erst am Montagmorgen bemerkt worden. Die Polizei vermutet hinter dem Vorfall organisierte Kriminalität.