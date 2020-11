Schwesig würdigt Arbeit der Ehrenamtsstiftung

Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Arbeit der Ehrenamtsstiftung in der Corona-Krise gewürdigt. "Die Ehrenamtsstiftung hat in den letzten Monaten zusätzliche Aufgaben übernommen, um die ehrenamtlichen Strukturen in unserem Land in der Corona-Krise zu unterstützen", sagte Schwesig am Montag in einer Mitteilung. Die Landesregierung habe eine Million Euro Soforthilfe für das Ehrenamt bereitgestellt, die über die Stiftung ausgezahlt werde. Laut Staatskanzlei ist die Soforthilfe zu Beginn der Pandemie aufgelegt und Anfang Oktober dann auf die Summe von einer Million Euro erhöht worden.