46 Corona-Neuinfektionen in MV gemeldet

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 46 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf mindestens 3785. Am Sonntag wurden den Angaben zufolge noch 52 Neuinfektionen gemeldet.

Am meisten Neuinfektionen gab es am Montag demnach mit 20 im Landkreis Nordwestmecklenburg, gefolgt von Vorpommern-Greifswald mit 12. Die beiden Landkreise sowie Vorpommern-Rügen und Schwerin haben einen Inzidenzwert von mehr als 50, also mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche, und gelten somit als Risikogebiet. MV insgesamt liegt den Angaben zufolge bei 49,7. Das Robert Koch-Institut gab für MV hingegen einen Wert von 50,18 (Stand Montag 0.00 Uhr) an.

In Mecklenburg-Vorpommern starben seit Beginn der Pandemie 31 Menschen an oder mit Covid-19 - einer mehr als noch am Sonntag. Landesweit gelten 2298 aller Infizierten als genesen. Nach Angaben der Internetseite www.intensivregister.de werden derzeit in MV 25 Menschen auf Intensivstationen behandelt, von ihnen werden elf invasiv beatmet.