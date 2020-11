Polizei beendet zwei Partys wegen Corona-Regelverstößen

Parchim/Wittenburg. Die Polizei hat zwei Partys im Landkreis Ludwigslust-Parchim wegen Corona-Regelverstößen beendet. Am frühen Sonntagmorgen sei eine Feier in einem Parchimer Kleingarten aufgelöst worden, weil sich dort elf Menschen aus unterschiedlichen Haushalten trafen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten wurden wegen lauter Musik auf die Feier aufmerksam.

Ebenfalls am Sonntagmorgen beendete die Polizei in Wittenburg eine Party, bei der bis zu 15 Menschen zusammenkamen. Abstandsregeln seien nicht eingehalten worden, zudem sei kein Mund-Nasen-Schutz getragen worden. In beiden Fällen gab es Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegen die Party-Teilnehmer im Alter zwischen 15 und 26 Jahren.

Wegen der steigenden Zahl der Corona-Infektionen, dürfen sich bis Ende November maximal bis zu zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen.