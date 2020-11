Neubrandenburg. Die Polizei hat mit Hilfe von Zeugen in Neubrandenburg eine Bande ertappt, die auf Kleidungsdiebstahl spezialisiert war. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurde gegen den 37-jährigen mutmaßlichen Haupttäter inzwischen Haftbefehl wegen Verdachts des Bandendiebstahls erlassen. Ein 25-jähriger mutmaßlicher Komplize wurde am Sonntag vom Amtsgericht Neubrandenburg gegen "eine Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt." Die Männer waren am Samstag an einem Auto im Zentrum festgenommen worden, in dem die Beamten gestohlene Kleidungsstücke im Wert von rund 11 000 Euro fanden.

Einer der Männer war zunächst in einem Bekleidungskaufhaus aufgeflogen, nachdem er Kleidung in einer präparierten Tasche verpackt hatte und von einem Ladendetektiv angesprochen wurde. Der Dieb flüchtete ohne Beute. Eine Angestellte dieses Ladens erkannte den gleichen Mann später wieder, als er mit Beute aus einem benachbarten Bekleidungsgeschäft am Markt kam. Die Frau blieb dem Mann auf der Spur und sah, wie er die gestohlenen Sachen in einem Auto verstaute.

Dorthin brachte auch ein zweiter Mann Beute aus einem weiteren Geschäft. Als die Polizei kam, wurde einer der Männer am Wagen, der zweite Verdächtige nach kurzer Flucht gestellt. Im Auto konnten die Beamten eine Vielzahl an Kleidung im Wert von etwa 11 000 Euro sicherstellen. Nach bisherigen Ermittlungen sollen noch weitere Mitglieder zu der Bande gehören, die Ermittlungen liefen noch.