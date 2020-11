Zwei Autos prallen gegen Bäume: Zwei Schwerverletzte

Dersekow. Bei zwei Unfällen innerhalb kurzer Zeit sind auf der engen Landesstraße 261 zwischen Loitz und Greifswald (Vorpommern-Greifswald) zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, fuhren bei Dersekow zwei Autofahrer am Samstag ihre Fahrzeuge frontal gegen Straßenbäume. In beiden Fällen sei unklar, warum die Männer plötzlich von der Fahrbahn abgedriftet und mit den Fahrzeugen gegen die Bäume geprallt sind. Die L261 ist aber eine sehr enge Allee. Betroffen war ein 24-jähriger Autofahrer, an dessen Auto Totalschaden entstand. Kurz zuvor war wenige Kilometer weiter ein 74-jähriger Mann mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.