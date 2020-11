Bauarbeiten für 28-Millionen-Euro-Justizzentrum gestartet

Schwerin. Die Bauarbeiten für das künftige Justizzentrum in Schwerin haben begonnen. Voraussichtlich soll das rund 28 Millionen Euro teure Zentrum Mitte 2025 eröffnen, teilten Justiz- und Finanzministerium am Freitag mit. Dort sollen den Angaben zufolge etwa Mitarbeiter des Amtsgerichts ihren neuen Arbeitsplatz erhalten. Diese arbeiten demnach bislang in ursprünglich provisorisch errichten Containerbauten. Laut Ministerien sollen zwei Neubauten entstehen, die das historische Gerichtsgebäude ergänzen. Alt- und Neubau sollen durch verglaste Brückenübergänge miteinander verbunden sein.