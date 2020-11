Organisierte Kriminalität: Mehr Ermittlungsverfahren in MV

Wiesbaden/Schwerin. Ob Mafia, Rocker oder kriminelle Clans - Polizeibehörden in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr mehr Ermittlungsverfahren gegen Gruppen organisierter Kriminalität geführt. Wie das Bundeskriminalamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, erhöhte sich die Zahl der Verfahren im Nordosten im Vergleich zu 2018 von 17 auf 24. Bundesweit stieg diese Zahl den Angaben zufolge von 535 auf 579. Bei etwa einem Drittel ging es um Straftaten in Zusammenhang mit Drogen. 6848 Menschen standen im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität unter Tatverdacht (2018: 6483).

Das BKA begründete den Anstieg unter anderem damit, dass erstmals die Zollbehörden mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) berücksichtigt worden seien. Diese hätten gegen 37 kriminelle Gruppierungen ermittelt. Die FKS ist eine Sondereinheit beim Zoll, die für die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zuständig ist.

Die Polizei aus Bund und Ländern ging auch im Jahr 2019 gegen 45 kriminelle Clan-Gruppierungen vor, diese Zahl blieb damit im Vergleich zum Jahr davor unverändert. Es sei dabei vor allem um Rauschgifthandel - oder Schmuggel gegangen. "Die Ermittlungen zeigten, dass die kriminellen Clanmitglieder international gut vernetzt sind und vorhandene Kontakte in ihre ursprünglichen Heimatstaaten zur Begehung von Straftaten nutzen."

Die Ermittler stellten insgesamt einen Schaden von rund 800 Millionen Euro fest, der durch organisierte Kriminalität entstanden sei. Die Tätergruppen stellten weiterhin ein hohes Schadens- und Bedrohungspotenzial dar, hieß es.