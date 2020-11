Transporter überschlägt sich: Polizei sucht nach Fahrer

Schwerin. In Schwerin ist ein Mann über eine Verkehrsinsel gefahren und hat sich mit seinem Transporter überschlagen. Das Fahrzeug war am Donnerstag im Stadtteil Lankow im Nordwesten in die Straßenmitte geraten, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Nachdem der Mann die Verkehrsinsel hinter sich gelassen hatte, streifte er mit seinem Wagen eine Werbetafel, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb dann auf der Seite liegen. Ein Zeuge habe den anscheinend kaum verletzten Mann noch angesprochen. Der Fahrer sei jedoch nach dem Unfall geflohen. Die Einsatzkräfte suchten nach dem Mann mit einem Hubschrauber und einem Fährtenhund. Der Fahrer wurde zunächst nicht gefunden. Der Unfallschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.