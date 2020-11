Mann reißt Zugkontrolleur Maske ab und bespuckt ihn

Schwaan. Nach einer Spuckattacke auf einen Zugbegleiter sucht die Bundespolizei in Rostock nach dem Täter und hofft auf Hinweise von anderen Reisenden. Der Gesuchte habe dem Bahnangestellten bei der Fahrscheinkontrolle zwischen Schwaan und Bützow (Landkreis Rostock) den Mund-Nasen-Schutz heruntergerissen und angespuckt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte. Der Vorfall habe sich am Mittwochabend in der Regionalbahn RB 13173 in Richtung Schwerin ereignet. Hintergrund könnte sein, dass der Unbekannte keinen gültigen Fahrschein hatte vorzeigen können.

Der Zugbegleiter habe den Mann daraufhin in Bützow des Zuges verwiesen und in Schwerin dann die Bundespolizei eingeschaltet. Gegen den Mann werde wegen Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen ermittelt. Der Gesuchte soll etwa 1,75 Meter groß sein und unter anderem auf einer Hand eine Krone tätowiert haben.