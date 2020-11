Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 136 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Infektionen auf mindestens 3443. Am Vortag war mit 181 weiteren Fällen ein neuer Höchstwert erreicht worden.

Die meisten Neuinfektionen wurden am Donnerstag im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet (39), gefolgt von Vorpommern-Rügen mit 24. Diese beiden Landkreise und Schwerin haben einen Inzidenzwert von mehr als 50, also mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche, und gelten somit als Risikogebiet. MV insgesamt liegt den Angaben zufolge bei genau 50,0 und zählt somit noch nicht als Risikogebiet.

In Mecklenburg-Vorpommern starben seit Beginn der Pandemie 24 Menschen an oder mit Covid-19 - dieser Wert hat sich laut Lagus im Vergleich zum Vortag auch am Donnerstag nicht erhöht. Die Stadt Schwerin berichtete hingegen von zwei Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handelt sich um zwei ältere Menschen mit Vorerkrankungen - es seien die ersten Todesfälle in der Landeshauptstadt.

Diese Differenzen in den Angaben von Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten und dem Landesamt gab es zuletzt mehrfach, etwa bei Infektionszahlen. Dies kann laut Lagus etwa daran liegen, dass die Daten vom Landesamt zu einem gewissen Zeitpunkt veröffentlicht werden, weitere Meldungen dann aber nicht mehr mit eingehen, sondern erst am Folgetag in den Bericht einfließen.

Landesweit gelten 1999 aller bisher Infizierten als genesen. Nach Angaben der Internetseite www.intensivregister.de werden derzeit in MV 24 Menschen auf Intensivstationen behandelt, von ihnen werden demnach neun invasiv beatmet. Diese beiden Zahlen blieben im Vergleich zum Vortag ebenfalls unverändert. In Schwerin müssen laut Stadt derzeit fünf Covid-19-Erkrankte im Krankenhaus behandelt werden.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg seien fünf der 17 Corona-Neuinfizierten bereits in Quarantäne. Darunter sind ein Schüler und ein Lehrer der Bertolt-Brecht-Schule in Wismar, die wegen vorheriger Corona-Fälle ohnehin noch geschlossen ist, wie der Landkreis mitteilte. Ein Schüler einer weiteren Schule sei zudem positiv getestet worden. Daraus ergeben sich den Angaben zufolge keine Konsequenzen für die Schule, da die Schüler in MV zu Wochenbeginn zwei Ferientage hatten.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen berichtete von insgesamt 15 Schulen und Kitas, an denen es derzeit Corona-Fälle gebe und dies etwa zur Quarantäne von Kindern, Lehrern und Erzieherin führe. Demnach kamen am Donnerstag zwei weitere Schulen im Landkreis hinzu, was zur Quarantäne von weiteren rund 55 Schülern und sieben Lehrern führte.