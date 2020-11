Grüne: Kinder bei möglicher Theateröffnung berücksichtigen

Schwerin. Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern fordern bei einer möglichen Öffnung der Theater nach dem Teil-Lockdown eine stärkere Berücksichtigung von Kindern. So sollten etwa Weihnachtsmärchen für Kita-Gruppen und Schüler ermöglicht werden, sagte die Grünen-Politikerin Anne Shepley am Donnerstag in einer Mitteilung. Dies wäre für die Künstler zudem eine Abwechslung zum Probenbetrieb. Theater in Mecklenburg-Vorpommern sind wegen des Corona-Teil-Lockdowns bis Ende November geschlossen. Die Grünen sitzen in dieser Legislaturperiode nicht im Schweriner Landtag vertreten.