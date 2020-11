Umgestürzter Lastwagen blockiert A20 bei Wismar

Wismar. Ein umgestürzter Lastwagen hat am Donnerstag auf der A20 südwestlich von Wismar für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Bobitz und Wismar-Mitte ins Schleudern geraten und umgekippt. Da der Lastwagen die gesamte Fahrbahn blockierte, wurde die Strecke in Fahrtrichtung Rostock vollständig gesperrt und der Verkehr über Landstraßen umgeleitet. Der anfängliche Stau habe so zügig aufgelöst werden können, hieß es. Der 29-jährige Fahrer des Sattelzuges erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde von Feuerwehrkräften aus dem Führerhaus befreit. Zum entstandenen Sachschaden machte die Polizei zunächst keine Angaben.