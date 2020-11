Prozessauftakt: Rostocker soll Freund ermordet haben

Rostock (dpa/mv) – Am Landgericht Rostock hat am Donnerstag der Mordprozess gegen einen 36 Jahre alten Mann begonnen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm zum Prozessauftakt vor, heimtückisch und ohne ersichtlichen Grund einen langjährigen Freund getötet zu haben. Den Angaben zufolge waren die beiden Männer im Mai 2020 in der Wohnung des Angeklagten in Rostock verabredet, um zusammen zu trinken und Drogen zu konsumieren. Als der damals 40-Jährige nachts auf dem Sofa eingeschlafen war, habe der Angeklagte mit einem Messer und einer Schere auf ihn eingestochen und mit einer Machete traktiert, "um ein Blutbad anzurichten", hieß es in der Anklage. Der Angeklagte äußerte sich zu Prozessbeginn nicht zu den Vorwürfen. Das Landgericht hat zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt.