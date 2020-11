Schwan auf Rügenbrücke: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Stralsund. Ein Schwan hat sich am Mittwochmorgen die Rügenbrücke zwischen Stralsund und der Insel zum Ausruhen ausgesucht und damit für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, saß das Tier mitten auf der Brücke. Mehrere Kraftfahrer baten die Polizei um Hilfe. Als die Beamten eintrafen, zeigte der Schwan wenig Scheu. Er flog nicht weg, sondern watschelte an Land, begleitet von den Beamten. Dann kamen Feuerwehrleute, die das Tier sicherheitshalber einfangen wollten. In dem Moment sprang der Schwan ins Wasser des Strelasunds und schwamm davon. Der gesamte Einsatz habe rund 45 Minuten gedauert.