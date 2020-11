Urteil im Missbrauchsprozess erwartet: 43-Jähriger geständig

Schwerin. Im Prozess wegen des sexuellen Missbrauchs eines neunjährigen Jungen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim wird am Landgericht Schwerin heute das Urteil erwartet. Das Gericht will zuvor die Beweisaufnahme abschließen und die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hören, sagte ein Gerichtssprecher. Der 43-jährige Onkel des Kindes hatte gestanden, sich im Sommer 2017 fünfmal an seinem Neffen vergangen zu haben. Mit dem Geständnis ersparte er dem Jungen, vor Gericht aussagen zu müssen. Ihm drohen bis zu fünfeinhalb Jahre Haft. In das Strafmaß mit einbezogen würde ein Urteil über vier Jahre und sechs Monate. Der Mann war 2018 bereits wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens aus seiner Nachbarschaft schuldig gesprochen worden.