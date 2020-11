Forstamt bietet Wildfleisch aus Rostocker Heide an

Wiethagen. Das Stadtforstamt Rostock schlägt neue und nachhaltigere Wege bei der Wildvermarktung ein. Im Stadtforst zur Strecke gebrachte Rehe, Rothirsche und Wildschweine sollen künftig zerlegt und küchenfertig vakuumiert verkauft werden, teilte das Amt am Donnerstag mit. Bisher seien nur komplette Tiere an Wildhändler oder Stammkunden vermarktet worden. Es bleibe allerdings dabei, dass der Kunde alles von einem Tier abnehmen müsse, sagte eine Mitarbeiterin des Forstamtes. "Alles ist essbar." Es wäre nicht nachhaltig, nur die edlen Fleischstücke zu verkaufen. Mit dem neuen Angebot wolle die Stadt trotz geschlossener Gaststätten Wildfleisch aus der Region mit kurzen Vermarktungsstrecken an die Kunden bringen. Wild sei auch ein gesunder Weihnachtsbraten.