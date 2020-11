Autofahrerin übersteht Unfall mit Überschlag

Goldenstädt. Eine 58-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwoch bei Goldenstädt (Ludwigslust-Parchim) mit ihrem Auto überschlagen und ist gegen einen Baum geprallt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, landete der Wagen schließlich auf dem Dach in einem Graben. Rettungskräfte brachten die verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden. Warum die Frau plötzlich mit dem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen war, war zunächst nicht bekannt.