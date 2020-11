Ministerium: Keine Corona-Infektionen bei Häftlingen

Schwerin. Nach Angaben des Schweriner Justizministeriums haben sich in Mecklenburg-Vorpommern bislang keine Häftlinge mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Dagegen hätten sich schon zwei Bedienstete der Vollzugsverwaltung angesteckt, teilte das Ressort am Mittwoch auf Anfrage mit.

In jeder Haftanstalt wurden demnach Aufnahmestationen eingerichtet, wo neue Häftlinge zunächst in Quarantäne untergebracht werden. Dies könne bis zu 14 Tage andauern. Das Leben im Gefängnis solle so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Die Besuchstische seien abstandsgerecht angeordnet worden, zudem gebe es Trennscheiben. Es sei weiterhin gewährleistet, über Briefe, Telefonate und Besuche Kontakt zu Angehörigen zu halten. Bedienstete und Besucher müssten einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Häftlinge hingegen nur im offenen Vollzug oder in den Aufnahmestationen.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Ministerium vier Gefängnisse; dort saßen zu Beginn des Jahres rund 1070 Menschen in Haft. Die größte Justizvollzugsanstalt ist demnach in Bützow (Landkreis Rostock).