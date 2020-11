AfD fordert Kosten-Nutzen-Rechnung für Werften-Beihilfen

Schwerin. Vor dem Hintergrund neuerlicher Staatsbeihilfen für die Rettung der Werften in Mecklenburg-Vorpommern verlangt die AfD im Landtag eine detaillierte Kosten-Nutzen-Rechnung. "Wir brauchen ein volkswirtschaftliches Gutachten, das die permanenten Zuschüsse, Kredite, Arbeitnehmerhilfen und Bürgschaften den Arbeitsplätzen, der Wertschöpfung und den Steuereinnahmen gegenüberstellt", forderte Fraktionschef Nikolaus Kramer am Mittwoch in Schwerin. Er reagierte damit auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Demnach wurden den von zahlreichen Krisen geschüttelten Werften von Bund und Land seit 1990 Zuschüsse, Kredite und Bürgschaften im Umfang von etwa 4,2 Milliarden Euro gewährt. Erst Anfang Oktober waren weitere 193 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes für die MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund freigegeben worden.