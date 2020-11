Hotel bei Arbeiten zerstört: Ermittlungen gegen Angestellten

Lobbe. Das Feuer in einem Hotel in Lobbe auf der Insel Rügen, bei dem am Dienstag ein Millionenschaden entstand, ist auf Arbeiten an dem Hotel zurückzuführen. Das haben Untersuchungen der Polizei und des Brandsachverständigen ergeben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Stralsund mitteilte. Ein Angestellter des Hotels habe am Dienstag Kletterpflanzen an der Fassade "abgeflammt", er wollte die Pflanzen mit Feuer entfernen. Dabei griffen die Flammen auf den Dachstuhl des dreigeschossigen Hauses über.

Das Strandhotel im Südosten Rügens auf der Halbinsel Mönchgut brannte fast vollständig aus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Sieben Feuerwehren rückten an und verhinderten, dass der Brand in dem Hotel nicht auf die Nachbargebäude mit Ferienwohnungen übergriff. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Das Hotel hatte 30 Zimmer, aber zur Brandzeit waren keine Gäste in dem Gebäude. Eine Mitarbeiterin hatte sich retten können.