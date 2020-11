Fährsaison beendet: Katamaran überwintert in Sassnitz

Sassnitz. Nach dem erfolgreichen Start der Schweden-Schnellfähre liegt der Hochgeschwindigkeits-Katamaran jetzt in seinem Winterquartier im Stadthafen von Sassnitz auf Rügen. Die Liegezeit werde für Wartungsarbeiten genutzt, teilte ein Sprecher des Stadthafens am Mittwoch mit. Am Sonntag war die Fähre zum letzten Mal in diesem Jahr zwischen Sassnitz auf Rügen und Ystad in Südschweden gependelt. Die Fährverbindung war Mitte September aufgenommen worden. Am 20. März soll der Katamaran in die neue Saison starten.

Das Angebot ist dem Hafen zufolge auch für Tagestouristen interessant, da die Überfahrt lediglich 2,5 Stunden dauert. Damit sei ein Aufenthalt von sieben Stunden in Schweden möglich. Die kleine Hafenstadt Ystad habe sich bereits gut auf Touristen aus Deutschland eingestellt, etwa durch Aktionen der Gastronomie oder angepasste Öffnungszeiten bei touristischen Attraktionen wie den Ystad Filmstudios. Sie sind Drehort für die Kriminalserie Mankells Wallander.