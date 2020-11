Breitner begrüßt Gesetz gegen Umwandlung in Ferienwohnungen

Schwerin. Die Wohnungswirtschaft hat den Vorstoß der Landesregierung gegen die Umwandlung von Wohnungen in Ferienapartments in Urlaubsorten begrüßt. "Das ist eine gute Entscheidung im Sinne jener, die in den Urlaubsregionen verzweifelt nach einer bezahlbaren Wohnung suchen", erklärte der Direktor des Verbandes der norddeutschen Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, am Mittwoch.

In vielen Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns gebe es bereits jetzt eine hohe die Zahl an Ferienwohnungen. "Und ich fürchte, dass infolge der Corona-Pandemie der Bedarf an Urlaubsdomizilen im Inland steigen wird." Dadurch werde sich der Druck auf die Kommunen in den klassischen Urlaubsregionen und auf das bezahlbare Wohnen erhöhen. Das Anbieten einer Ferienwohnung sei oftmals lukrativer als eine dauerhafte Vermietung zu Wohnzwecken.

Die Landesregierung hatte am Dienstag einen Gesetzentwurf beschlossen, der es den Städten und Gemeinden ermöglichen soll, die Umnutzung vorhandenen Wohnraums von einer Einzelfallerlaubnis abhängig zu machen. Der Entwurf sieht allerdings Ausnahmen vor. So soll es möglich sein, eine Wohnung oder Nebenwohnung für bis zu 90 Tage im Jahr als Ferienwohnung zu vermieten.

Nach Einschätzung von Breitner wird ein Umwandlungsverbot allein den Mangel an bezahlbarem Wohnraum aber nicht beseitigen. "Die Bürgermeister müssen zugleich den Bau von preiswerten Wohnungen in Geschossgebäuden vorantreiben", forderte er.