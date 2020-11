Hochschule Neubrandenburg: Stabile Erstsemester-Zahl

Neubrandenburg. Die Hochschule Neubrandenburg hat trotz der Corona-Einschränkungen die Zahl ihrer Erstsemester annähernd halten können. Wie ihr Sprecher Andre Hesse-Witt am Mittwoch sagte, haben bisher 584 junge Frauen und Männer ein neues Studium in Neubrandenburg aufgenommen, knapp 20 weniger als 2019 zum Herbstsemester. Mit Rücksicht auf die strengen Hygienestandards im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie würden die Veranstaltungen für die "Neuen" größtenteils aufrechterhalten. "Wir wollen die jungen Leute an das Studium heranführen und Bindung aufnehmen lassen."

Der Campus Neubrandenburg sei gekennzeichnet von kurzen Wegen und kleinen Lerngruppen, erklärte der Sprecher. Außer bei Laborarbeiten liefen die Vorlesungen und Lernveranstaltungen bei höheren Semestern vor allem online. Neubrandenburg ist mit rund 2200 Studierenden eine von vier Hochschulen im Nordosten. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat mit einem Wochenwert von etwa 30 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner einen der geringsten Inzidenzwerte in Deutschland.

57 Prozent der Studienanfänger kommen den Angaben zufolge aus Mecklenburg-Vorpommern, 18 Prozent aus Berlin und Brandenburg sowie ein Viertel aus anderen Bundesländern wie Niedersachsen, Schleswig-Holstein; dazu gesellen sich 30 Erstsemester aus dem Ausland.

In Neubrandenburg können 33 Studiengänge belegt werden, unter anderem Vermessungstechnik, Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Landwirtschaft, Landschaftspflege und - gestaltung sowie Früherziehung von Kindern. Ähnlich groß sind Stralsund und die Musik- und Theaterhochschule in Rostock, etwas größer die Hochschule Wismar.