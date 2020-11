Stralsunder Weihnachtsmarkt abgesagt: Schwerin hofft noch

Stralsund. Die Stadt Stralsund hat ihren Weihnachtsmarkt abgesagt. Aufgrund der aktuellen Landesverordnung zur Eindämmung des Coronavirus sei die Durchführung des diesjährigen Weihnachtsmarktes nicht möglich, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. "Unsere Stadt ohne Weihnachtsmarkt, das ist wirklich bitter", erklärte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). "Aber die Rechtslage ist eindeutig und es gibt ja auch Gründe dafür." Geplant seien aber eine festliche Beleuchtung in der Innenstadt und ein großer Weihnachtsbaum auf dem Alten Markt.

Auch der Rostocker Weihnachtsmarkt und der Weberglockenmarkt in Neubrandenburg sind bereits abgesagt worden. In Schwerin hofft man noch. Der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt werde im November nicht wie geplant eröffnet, sagte eine Stadtsprecherin am Dienstag. "Die Stadt möchte ihn aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht komplett absagen. Wir beobachten das Infektionsgeschehen und stehen weiter im Kontakt mit dem Veranstalter, um rechtzeitig zu entscheiden, welche Angebote im Dezember möglich sind."