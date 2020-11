Erwerbslosenbeirat fordert Corona-Zuschuss für Bedürftige

Schwerin. Der Erwerbslosenbeirat Mecklenburg-Vorpommerns fordert in der Corona-Krise zusätzliche Finanzhilfen für besonders bedürftige Menschen. So soll es einen monatlichen Zuschlag von 100 Euro für jeden Erwachsenen geben, der von der Grundsicherung leben müsse. "Wir wollen und dürfen nicht zulassen, dass ausgerechnet wieder diese Menschen besonders hart von den Auswirkungen der Pandemie getroffen werden", heißt es in einem acht Punkte umfassenden Katalog, der am Dienstag in Schwerin vorgestellt wurde.

Die Vorschläge des Beirats, der das jährlich tagende Erwerblosenparlament wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht einberufen konnte, werden von weiteren Sozialverbänden unterstützt. Einer der zentralen Punkte ist dabei die Forderung nach einer nachhaltigen Gesamtkonzeption zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit und Armut. Dazu müssten unter anderem mehr Stellen im sozialen Arbeitsmarkt geschaffen und die in diesem Bereich tätigen Beschäftigungsgesellschaften finanziell besser unterstützt werden, hieß es.